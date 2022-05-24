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Eskişehirspor'un borcu 287 milyon lira

24.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Mehmet Şimşek: "Derdimiz kulübü bizim yönetmemiz değil, ortak bir paydada kulübümüzü kurtarmaktır. Eskişehirspor, Eskişehir'in en büyük markasıdır"

ESKİŞEHİR (AA) - Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un başkanı Mehmet Şimşek, kulübün toplam borcunun 287 milyon lira olduğunu bildirdi.

Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri ile 27 Mayıs Cuma günü yapılması planlanan olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Eskişehirspor'un TFF 3. Lig'e düşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Tüm Eskişehirspor camiasından özür diliyorum. Kulübe geldiğimizde ortada bir takım yoktu. Hızlıca bir takım kurarak, kampa göndermeyi başardık. Altyapıya transfer yasağını kaldırmak için FIFA dosyalarıyla ilgilendik. Karşı karşıya kaldığımız birçok puan silme cezasını yine ödemeler yaparak durdurmayı başardık. Çok büyük borçları olan bir kulübü yönetmek zor ve bu yıl çok zorlandık. Kulübümüze bu sene sağladığımız sponsorluk ve reklam katkılarının yüzde 90 gibi bir kısmını şehir dışından bulduk. Eskişehirspor'un ismi şehir dışında bu kadar değerliyken, şehrimizden destek görememesini anlamıyoruz."

Şimşek, kongre kararı aldıklarında Eskişehir'in idarecilerinin ortak bir paydada buluşup, bir çözüm yolu sunmalarını istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Kongreye katılmak için liste yapan adayların olduğunu duyduklarına değinen Şimşek, "Kulübümüzün toplam borcu 287 milyon liradır. Bizim derdimiz kulübü bizim yönetmemiz değil, ortak bir paydada kulübümüzü kurtarmaktır. Eskişehirspor, Eskişehir'in en büyük markasıdır." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan yardımcısı ve mali asbaşkanı Özgür Marankoz ise geçen yıl yapılan mali kongrede avro kuru 10,16 lirayken kulübün borcunun 250 milyon lira olarak açıklandığını anımsatarak, "Avro kuru yüzde 70 artmış olmasına rağmen, kulüp borcumuz 350 milyon lira bantlarına çıkabilecekken, yapılan ödemelerden dolayı 287 milyon olarak tutulabilmiştir. Yapılan ödemelere rağmen kulübümüzün borcunun yükselmesinin sebebi budur." değerlendirmesinde bulundu.

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