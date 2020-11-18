Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Hızır Çakırbeyli masadan ayrıldı! EDHO 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 17 Kasım Salı akşamı 172. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme Hızır Çakırbeyli'nin masadan ayrılması damga vurdu.

"MASADA İLK HAİNLİK YAPAN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Toplantı sırasında herkesi şoke eden bir konuşma yapan Hızır, "Bu masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir. Bundan sonra ne yapacaksanız, kimi lider seçecekseniz sizin bileceğiniz iş. Bu masayı iki kişi kurdu. Abim ve Ünal Bey. Ölmem haricinde masanın doğal lideri olarak kalacağım. Kuralları uyduğunuz takdirde masaya hiç bir şekilde karışmayacağım. İlk kurşunu sıkan, ilk hainlik yapan karşısında beni bulur" dedi ve masadan ayrıldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Kasım Salı ekrana gelecek olan 173. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.