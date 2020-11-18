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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. son bölümde Hızır Çakırbeyli masadan ayrıldı! EDHO 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

18.11.2020 02:59 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 17 Kasım Salı akşamı 172. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, lideri olduğu masadaki üyelere rest çekti ve ayrıldığını açıkladı. Hızır Çakırbeyli, "Bu masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir. Masanın doğal lideri olarak kalacağım. İlk hainlik yapan karşısında beni bulur" dedi ve masadan ayrıldı. Peki EDHO'nun 173. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO son bölüm final sahnesi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 17 Kasım Salı akşamı 172. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme Hızır Çakırbeyli'nin masadan ayrılması damga vurdu.

"MASADA İLK HAİNLİK YAPAN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Toplantı sırasında herkesi şoke eden bir konuşma yapan Hızır, "Bu masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir. Bundan sonra ne yapacaksanız, kimi lider seçecekseniz sizin bileceğiniz iş. Bu masayı iki kişi kurdu. Abim ve Ünal Bey. Ölmem haricinde masanın doğal lideri olarak kalacağım. Kuralları uyduğunuz takdirde masaya hiç bir şekilde karışmayacağım. İlk kurşunu sıkan, ilk hainlik yapan karşısında beni bulur" dedi ve masadan ayrıldı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Kasım Salı ekrana gelecek olan 173. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

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İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.

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Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

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Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

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Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.

Korkmazlar'In masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

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İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

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