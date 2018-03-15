Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

ATV kanalında yayınlanan “Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz” dizisinin oyuncularının fotoğrafı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafı Instagram hesabından “Eşkıya ekibi, roka-balık’ta” mesajıyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede Twitter’da da yayıldı. Ancak fotoğraftaki bazı ayrıntılar dikkat çekti. Masada mezeler, su dolu rakı bardakları, buz ve şalgam olmasına karşın, rakıların olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu detaylar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayınca dizi ekibi alay konusu oldu.

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