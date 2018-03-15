MAGAZİN

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta masadaki mezeler, su dolu rakı bardakları, buz ve şalgam olmasına karşın, rakıların olmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

ATV kanalında yayınlanan “Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz” dizisinin oyuncularının fotoğrafı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafı Instagram hesabından “Eşkıya ekibi, roka-balık’ta” mesajıyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede Twitter’da da yayıldı. Ancak fotoğraftaki bazı ayrıntılar dikkat çekti. Masada mezeler, su dolu rakı bardakları, buz ve şalgam olmasına karşın, rakıların olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Bu detaylar sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayınca dizi ekibi alay konusu oldu.

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'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz rakı masası atv Oktay Kaynarca

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