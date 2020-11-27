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Esnaf Odası üyeleri indirimli sağlık hizmeti alacak

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile Alaşehir’deki özel bir hastane arasında protokol imzalandı.

Esnaf Odası üyeleri indirimli sağlık hizmeti alacak

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile Alaşehir’deki özel bir hastane arasında protokol imzalandı. Protokolle Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı üyeler, özel hastaneden indirimli sağlık hizmeti alabilecek.
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile özel hastanelerin temsilcileri Elçin Ağtaş ve Selda Demir arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Kula Esnaf Odası üyeleri özel hastanenin indirimli hizmetlerinden faydalanabilecek. Yapılan anlaşma çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı üye firmalar özel hastanenin hizmetlerinden yüzde 10 - 15 indirimli olarak faydalanabilecekler.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Aytekin Şadan, “Protokol anlaşması çerçevesinde özel hastanenin indiriminden faydalanmak isteyen oda üyelerimizin, oda kayıt belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yapılan anlaşmanın Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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