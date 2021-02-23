Esnafa bin TL’lik destek

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta gelir kaybı desteği ve kira desteği başvuruları hakkında bilgi vererek, "3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin TL gelir kaybı desteği ve büyükşehir olmayan illerde aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararlaştırılmıştır" dedi.

İl Müdürü Balta yaptığı açıklamada, ticari işletmeleri korona virüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin TL gelir kaybı desteği ve büyükşehir olmayan illerde aylık 500 TL tutarında kira desteğinde bulunulması kararının alındığı hatırlattı. Balta, "Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular, 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. Bahse konu desteklerden 14 Aralık 2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler. Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler. Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan esas faaliyet konusu bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler. Kira desteği için işyeri kira olanlar faydalanabilmektedir. Söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup, kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır" dedi.

