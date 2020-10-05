YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25’nci sırada

ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25’nci sırada

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Türkiye’deki üniversitelerin akademik performans sıralaması açıklandı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf dahil toplam 166 üniversite arasında 25’inci sırada yer aldı.

ESOGÜ Türkiye’deki en iyi üniversiteler arasında 25’nci sırada

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Türkiye’deki üniversitelerin akademik performans sıralaması açıklandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf dahil toplam 166 üniversite arasında 25’inci sırada yer aldı. 110 devlet üniversitesi arasında 21’inci; Tıp Fakültesi olan 81 üniversite arasında 17’nci sıraya yerleşti. URAP 2020-2021 sıralaması Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler; makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kategorilerinden oluşuyor.
URAP tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilerek “Üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
12:51
İkindi
16:06
Akşam
18:42
Yatsı
19:59
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Canice öldürülen eşeğin sahibi suç duyurusunda bulundu
Canice öldürülen eşeğin sahibi suç duyurusunda bulundu
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.