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Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'dan ilk kareler! Beğeni yağdı

25.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun başrol oynadığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in yeni rolüne hayranlarından beğeni yağdı.

Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'dan ilk kareler! Beğeni yağdı

Netflix'in başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer alacağı Aşk Sanatı filmi artık sete çıktı.

Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmde Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser de rol alıyor.

Lanistar Medya’nın imza atacağı filmi Recai Karagöz yönetiyor. Netflix’te seyirciyle buluşacak olan filmde özellikle romantik öğeler ön planda olacak.

Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun başrol oynadığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler de geldi.

Ekran Alıntısı

Fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu, fanlar karelere beğeni yağdırırken öne çıkan yorumlar ise şöyleydi:

  • Çok iyi görünüyolar
  • Birkan ile uyumlu bir partner seçemediler
  • Esra Birkan ile olmamış
  • Esra'nın yanına Murat Ünalmış giderdi
  • Birkan ve Ebru ikilisinden daha iyi olmuş
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Birkan Sokullu Esra Bilgiç Nil Keser ele

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