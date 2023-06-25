Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'dan ilk kareler! Beğeni yağdı

Netflix'in başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in yer alacağı Aşk Sanatı filmi artık sete çıktı.
Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmde Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser de rol alıyor.
Lanistar Medya’nın imza atacağı filmi Recai Karagöz yönetiyor. Netflix’te seyirciyle buluşacak olan filmde özellikle romantik öğeler ön planda olacak.
Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun başrol oynadığı Aşk Sanatı filminden ilk kareler de geldi.
Fotoğraflar sosyal medyada da gündem oldu, fanlar karelere beğeni yağdırırken öne çıkan yorumlar ise şöyleydi: