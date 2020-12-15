Esra Çakmur Curling Ligi başladı

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 faaliyet programında yer alan Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları başladı. Takımlar, Curling salonunda 1. Lige çıkma mücadelesi veriyor. Federasyon Başkanı Kenan Şebin, “Esra Çakmur, bizim organizasyon kurulu üyemizdi. Ona vefa borumuzu ödemek istedik. Bu nedenle lige adını verdik” dedi.

Türkiye Curling Federasyonu 2020-2021 faaliyet Programında yer alan 2. Lig müsabakaları başladı. Lige bir süre önce hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni ve Curling Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Esra Çakmur’un adı verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Yakutiye İlçesi’nde bulunan Curling Salonu’nda başlayan ‘Esra Çakmur Curling 2. Lig Müsabakaları’ pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor. 18 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan müsabakalara 4 ilden 14 takım ve 70 sporcu katılıyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, pandemi sürecinde dünyanın bir çok yerinde bir çok spor branşında faaliyetler dururken, kendilerinin lig organize ettiklerini söyledi.

Şebin, “Pandemi sürecinde gençlerimizi spordan uzaklaştırmamak ve sporcuların curlingden soğumamaları anlamında Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları düzenlendik. Pandemi nedeniyle kural değişikliği yaptık. Artın pistte iki sporcu değil de tek oyuncu curling taşını süpürebiliyor. Ayrıca müsabakaları seyircisiz oynatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelinden faydalanarak sporculara, antrenörlere, idarecilere ve görevlilerin ateşlerini ölçüyoruz. HES kodu ile görevlileri ve sporcuları salona alıyoruz” dedi.

Esra Çakmur’a Vefa

Yakın zamanda hayatını kaybeden Curling Federasyonu Organizasyon Kurulu üyesi, Curling Gelişim Direktörü Levent Çakmur’un eşi Esra Çakmur’a vefa örneği gösteren federasyon 2. Lige Esra Çakmur’un adını verdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, bir süre önce hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Esra Çakmur’un federasyonun organizasyon kurulu üyesi olduğunun altını çizerek, “Esra Çakmur hayatta iken bize çok destekleri oldu. 2011 UNIVİRSIEADE ve EYOF 2017’de bize çok destek verdi. Özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmede çok büyük rol oynadı. Bizde kendisine vefa örneğe göstererek lige rahmetli Esra Hoca’nın adını verdik” diye konuştu.

Federasyon Başkanı Kenan Şebin ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı törende Esra Çakmur’un anısına eşi Levent Çakmur’a plaket takdim etti.

