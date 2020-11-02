Esra Ural Topuz umutlu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligdeki ilk galibiyetini alarak moral buldu.
Sarı Kırmızılı takımda son oynanan OGM Ormanspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen kaptan Esra Ural Topuz galibiyetlerin devamının geleceğini söylüyor.
OGM Ormanspor karşısında önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Bellona Kayseri Basketbol takım kaptanı Esra Ural Topuz, "Sezon başından beri aksaklıklardan ötürü başa başa götürdüğümüz maçların sonunu getirememiştik. Bir türlü galibiyet alamamıştık. OGM Ormanspor maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Galibiyet sayılarını artırıp ligde üst sıralara çıkacağız" dedi.
(İHA)
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