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Eşref Hamacıoğlu: Fatih Terim'in artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım

04.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı ve Başkan adayı Hamamcıoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim için ilginç bir teklifte bulundu: “Fatih Terim'in artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım. Onun tecrübesi yönetimsel olarak çok fayda sağlar. Desteği çok değerli olur. Bizim bir parçamız Fatih Terim.”

Eşref Hamacıoğlu: Fatih Terim'in artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım

Ay sonunda yapılması planlanan Galatasaray kongresinde başkanlık görevi için yarışacak olan kulübün eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu değerlendirdi. Hamamcıoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceğine ilişkin olarak da sorularımızı cevapladı.

  • Son dönemde adı Galatasaray başkanlığı için de geçiyor Fatih Terim'in. Belki futbol direktörü olarak önemli işler yapabilir. Sizce kulübede mi yoksa tepede futbol direktörü olarak mı daha faydalı olur?

  • Bence artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım. Fatih Terim Hoca benimle aynı yaşlarda; 67-68... Bu bir olgunluk dönemi artık. Avrupa'da rekabet farklı bir aşamaya geldi. Futbolcu olarak önemli bir geçmişi olmayan Klopp, Tuchel gibi genç antrenörler oldukça başarılı. Meşhur futbolcular olarak tanımıyoruz bunları. Ama eğitimliler ve çağa uygunlar. Galatasaray da Fatih Terim'in tecrübesinden yönetimsel olarak çok fayda sağlar. Biz bir bütçe vizyonuyla geleceğiz. Bu vizyonun gerçekleşmesi için Galatasaraylıların katkısı şart. Fatih Hoca ile zamanı gelince konuşulur. Desteği çok değerli olur. Bizim bir parçamız Fatih Terim.

"FLAŞ TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ"

  • Bütçe vizyonundan bahsettiniz. Pandemide koşullar daha da zorlaştı. Nasıl bir ekonomi yönetimi gerçekleştireceksiniz?

  • Kendi oyuncularımızı, yıldızlarımızı özkaynağımızdan yaratmamız lazım. Özellikle futbolda. Bugün Galatasaray'ın futbol şubesinin bütçesini yüzde 40 küçültmezseniz ayağa kalkamazsınız. Mümkün değil. Onun için de altyapıya önem vereceksiniz. Düze çıkılabilmesi için flaş transferlerle iş bitti.

"ACI REÇETEDEN KURTULUŞ YOK"

  • Ali Koç da Fenerbahçe'nin başına gelirken bu tarz söylemlerde bulunmuştu ama baktık ki kısa sürede eskisi gibi harcamaya başladı.

  • Neden? Çünkü Ali Koç bir holding yöneticisi. Kulüp yönetmekte, profesyonel yöneticilik anlayışında olmayan ve sizin doğru bildiğiniz kararlarınızı negatif etkileyen üç tane önemli parametre var. Taraftar, basın ve sosyal medya. Kulüpleri bunlara göre yönettiğinizde bu hale geliyorsunuz. Direnişle bunun karşısında durmak lazım. Bunlara karşı olmak anlamında değil. Acı reçeteyi anlatarak bilinçlendirmek gerekiyor. Bu mantaliteyle devam ederlerse seneye Galatasaray da Fenerbahçe de Beşiktaş da olmaz.

"BANKALAR BİRLİĞİ İLE YENİ ANLAŞMA YAPMAK LAZIM"

Eşref Hamacıoğlu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Eşref Hamamcıoğlu, Bankalar Birliği ile kulüpler arasında imzalanan sözleşme için, "Kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Yeniden müzakere etmek gerekiyor. Eskisi gibi yürütemezsiniz çünkü yapılan sözleşme buna izin vermiyor. İsteseniz de yapamazsınız. Biz anlaşma hakkında ancak basın yoluyla bilgi sahibi olabildik. O dönemde Divan Kurulu Başkanı olmama rağmen bilgi edinemedik. Okuduklarımıza göre bu bir rehin alma sözleşmesi." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHLİKE!.."

Hamamcıoğlu: "Bankalar Birliği sözleşmesindeki en önemli tehlike amatör şubeler için. Sözleşme ile kulübü bağlarsanız bu amatör şubeler ne olacak? Bunları kapatacak mısınız? Olmaz. Onun için de amatör şubeleri sadece sponsorluklarla yönetmek istiyoruz ve kendi bütçeleri bağımsız olacak. Kimse dokunmayacak bütçesine. Aksi takdirde altında kalkamazsınız.

"YAYIN HAKLARI İÇİN NETFLIX'LE GÖRÜŞÜRÜM"

Hamamcıoğlu, "Kulüpler Birliği ne iş yapıyor çok anlamıyorum. Nasıl bir birlik? Bugün yayıncı kuruluş fi yatları düşürdü. Ödemeleri geç yapıyor. Kulüpler Birliği'nin buna karşı durması lazım. Bu birlik olmasa belki ben gider yayın hakları için Netflix ile görüşürüm." diye konuştu.

"STORELAR KULÜPLERE KAMBUR"

Eşref Hamamcıoğlu, "Ticari faaliyet denilince Türkiye'de hep store kurmak, atkı, forma satmak anlaşıldı. Atkı satsan ne olur satmasan ne olur? Katma değeri belli. Bugün spor kulüplerinin başındaki en büyük kamburlar bu storelar. Adam şu dönemde para kazanamıyor, kira veriyor, stok tutuyor. Artık bitti bu iş. Şimdi dijital dönüşüm çağındayız." dedi.

"AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE YAPAMAYIZ"

Macerası sadece iki gün süren Avrupa Süper Ligi'nden Galatasaray'ın davet aldığının altını çizen Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın davet alması onur verici ama biz buraya girsek de 12 kulüp ile bu koşullarda mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

"DATALARIMIZA İHTİYAÇLARI VAR"

Hamamcıoğlu, teknoloji şirketlerinin dataya ihtiyaç duyduğunu Galatasaray'ın da 20 milyon taraftarı olduğunu belirterek, "Mobil uygulama ile taraftarı doğru şekilde profilleyebilirsiniz. Sponsora gittiğinizde bir şey veriyor olmanız lazım. Bunların datasını vermem ama uygulamama girerek faydalanır. Bunların bizim datamıza ihtiyacı var." diye konuştu.

"FABRİKA AYARLARI BOZULDU"

Hamamcıoğlu, "Divan Başkanlığım zamanında tüzük tadil komisyonu kurduk. Mevcut yönetime de önerdik. Başkan gündeme getirmedi. Galatasaray'ın fabrika ayarları bozuldu. Temsil bitti. Temsil yeteneğini tekrar tesis edeceğiz." dedi.

"E-SPOR İLE FUTBOL BİRLEŞECEK"

Dijital çağa ayak uyduracaklarını vurgulayan G.Saray Başkan adayı, "Dijital dönüşüm bizim için çok önemli. Elimizde buna yönelik somut bir proje var ama açıklamıyoruz. Galatasaray'da şu an kar eden tek bir şube var. E-Spor... Futbol ile E-Spor'u birleştireceğiz." açıklamasını yaptı. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yorulmuş, yıpranmış, oyuna müdahale becerisini kaybetmiş Terim'in artık teknik adamlığı Okan, Bülent, Hamza gibi gençlere bırakıp kulüp yönetimine geçme zamanı gelmiştir.. Taraftarın kendisini istifaya davet edeceği maç gelmeden bu kararı alması gerekir..
tranfer yapmayacaksan sampiyon olmayacaksan ne isin var Gs de. sampiyon olmazsan para da yok avrupa da yok
oldu olcak terime satın takımı bitsin.öle bi konuşuyonuzki terim gs den büyük gibi.terim kim be

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