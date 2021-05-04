Eşref Hamacıoğlu: Fatih Terim'in artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım

Ay sonunda yapılması planlanan Galatasaray kongresinde başkanlık görevi için yarışacak olan kulübün eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu değerlendirdi. Hamamcıoğlu, Teknik Direktör Fatih Terim'in geleceğine ilişkin olarak da sorularımızı cevapladı.
Son dönemde adı Galatasaray başkanlığı için de geçiyor Fatih Terim'in. Belki futbol direktörü olarak önemli işler yapabilir. Sizce kulübede mi yoksa tepede futbol direktörü olarak mı daha faydalı olur?
Bütçe vizyonundan bahsettiniz. Pandemide koşullar daha da zorlaştı. Nasıl bir ekonomi yönetimi gerçekleştireceksiniz?
Ali Koç da Fenerbahçe'nin başına gelirken bu tarz söylemlerde bulunmuştu ama baktık ki kısa sürede eskisi gibi harcamaya başladı.
Eşref Hamacıoğlu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın revize edilmesi gerektiğini söyledi.
Eşref Hamamcıoğlu, Bankalar Birliği ile kulüpler arasında imzalanan sözleşme için, "Kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Yeniden müzakere etmek gerekiyor. Eskisi gibi yürütemezsiniz çünkü yapılan sözleşme buna izin vermiyor. İsteseniz de yapamazsınız. Biz anlaşma hakkında ancak basın yoluyla bilgi sahibi olabildik. O dönemde Divan Kurulu Başkanı olmama rağmen bilgi edinemedik. Okuduklarımıza göre bu bir rehin alma sözleşmesi." ifadelerini kullandı.
Hamamcıoğlu: "Bankalar Birliği sözleşmesindeki en önemli tehlike amatör şubeler için. Sözleşme ile kulübü bağlarsanız bu amatör şubeler ne olacak? Bunları kapatacak mısınız? Olmaz. Onun için de amatör şubeleri sadece sponsorluklarla yönetmek istiyoruz ve kendi bütçeleri bağımsız olacak. Kimse dokunmayacak bütçesine. Aksi takdirde altında kalkamazsınız.
Hamamcıoğlu, "Kulüpler Birliği ne iş yapıyor çok anlamıyorum. Nasıl bir birlik? Bugün yayıncı kuruluş fi yatları düşürdü. Ödemeleri geç yapıyor. Kulüpler Birliği'nin buna karşı durması lazım. Bu birlik olmasa belki ben gider yayın hakları için Netflix ile görüşürüm." diye konuştu.
Eşref Hamamcıoğlu, "Ticari faaliyet denilince Türkiye'de hep store kurmak, atkı, forma satmak anlaşıldı. Atkı satsan ne olur satmasan ne olur? Katma değeri belli. Bugün spor kulüplerinin başındaki en büyük kamburlar bu storelar. Adam şu dönemde para kazanamıyor, kira veriyor, stok tutuyor. Artık bitti bu iş. Şimdi dijital dönüşüm çağındayız." dedi.
Macerası sadece iki gün süren Avrupa Süper Ligi'nden Galatasaray'ın davet aldığının altını çizen Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın davet alması onur verici ama biz buraya girsek de 12 kulüp ile bu koşullarda mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Hamamcıoğlu, teknoloji şirketlerinin dataya ihtiyaç duyduğunu Galatasaray'ın da 20 milyon taraftarı olduğunu belirterek, "Mobil uygulama ile taraftarı doğru şekilde profilleyebilirsiniz. Sponsora gittiğinizde bir şey veriyor olmanız lazım. Bunların datasını vermem ama uygulamama girerek faydalanır. Bunların bizim datamıza ihtiyacı var." diye konuştu.
Hamamcıoğlu, "Divan Başkanlığım zamanında tüzük tadil komisyonu kurduk. Mevcut yönetime de önerdik. Başkan gündeme getirmedi. Galatasaray'ın fabrika ayarları bozuldu. Temsil bitti. Temsil yeteneğini tekrar tesis edeceğiz." dedi.
Dijital çağa ayak uyduracaklarını vurgulayan G.Saray Başkan adayı, "Dijital dönüşüm bizim için çok önemli. Elimizde buna yönelik somut bir proje var ama açıklamıyoruz. Galatasaray'da şu an kar eden tek bir şube var. E-Spor... Futbol ile E-Spor'u birleştireceğiz." açıklamasını yaptı. (Akşam)
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