ETSO’da ‘Dış ticaret işlemleri, gümrük uygulamaları ve ticaretin kolaylaştırılması’ toplantısı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Dış Ticaret İşlemleri, Gümrük Uygulamaları ve Ticaretin Kolaylaştırılması"na ilişkin bilgilendirme toplantısı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi.

Toplantıya Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Nafiz Arısoy, Kapıkule Gümrük Müdürü Halil Gözeller, Kapıkule Gar Gümrük Müdürü Taylan Çakmak, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi - TOBB Edirne KGK İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, gümrük komisyoncuları ve Odaya kayıtlı ihracat yapan üyeler katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak düzenli şekilde sektör toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bugün de gümrük işlemleri ve ihracat faaliyetleri ile iştigal eden üyelerimizle bir aradayız. Gümrük Müdürümüz ile birlikte sizlerin sorunlarını ve çözüm önerilerinizi dinleyerek bunları gidermek ve sizlerin işlerini kolaylaştırmak adına üstümüze düşen görevi yapmayı istiyoruz. Bundan sonra da periyodik olarak bir araya gelerek sorunlara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından sunumunu gerçekleştiren Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yaşar Yaman Ocak ise, "Geçen yıl düzenlediğimiz toplantının tekrarını yapmak ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bunu periyodik olarak gerçekleştirme kararı almak bizim için memnuniyet verici bir durum. Son yıllarda sınır kapılarımızda gerçekleştirilen ve devam eden iyileştirme çalışmaları ile kapasitemiz her geçen gün artış sağlıyor. Tabi bu da ticaretimizdeki artışa doğrudan katkı sağlamakta. Bu süreçte bizler ihracat yapan ve gümrük işlemleri yapan firmalarımıza birebir destek olmaya ve işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüzün kapısı hepinize açık. Bizlerle bir araya gelmek üzere burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Toplantı soru-cevap şeklinde son buldu.



