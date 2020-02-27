ETÜ’de eğitimde motivasyonu etkileyen unsurlar konferansı

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencilerinin yer aldığı Gen Aktüel Kulübü her hafta salı günleri çok değişik konuları merkezine alan seminer programları düzenlemeye devam ediyor.

Etkinliğin bu haftaki konuğu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mustafa Sözbilir “Eğitimde Motivasyonu Etkileyen Unsurlar” başlıklı seminer verdi.

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferansta, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, “Motivasyon nedir? Başarı ve motivasyon arasında nasıl bir ilişki vardır? Başarıyı olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?” gibi konuları ele alarak katılımcıları bu konular hakkında bilgilendirdi. Aynı zamanda özgüven eksikliği, öğrenilmiş çaresizlik, mazeret bulma alışkanlığı vb. gibi konularda da bilgilerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşarak eğitimde ve yaşamın diğer alanlarında motivasyonun oldukça önemli olduğuna değindi.

Konferans sonunda Fen Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Ümit İncekara, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir’e sunumlarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.



