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eTwinning Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri sahiplerini buldu

SİVAS HABERLERİ  | 12.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sivas’ta 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan eTwinning Projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan okullar ve projede görev alan öğretmenler için belge takdim töreni düzenlendi.Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürleri Fatih Aydın ve Hülya Bozbıyık ile öğretmen ve okul müdürleri katıldı.

Sivas’ta 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan eTwinning Projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan okullar ve projede görev alan öğretmenler için belge takdim töreni düzenlendi.
Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürleri Fatih Aydın ve Hülya Bozbıyık ile öğretmen ve okul müdürleri katıldı. eTwinning il Koordinatörü Hülya Kara’nın bilgilendirme sunumu ile başlayan programda projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi İçerik ve Eğitim Sorumlusu Ertan Kocabaş, programa canlı bağlantı gerçekleştirerek, projelerde emeği olan öğretmenleri tebriklerini iletti.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bu tür ulusal ve uluslararası projelerin, Türkiye’nin tanıtılması ve başka coğrafyaların tanınması noktasında son derece önemli olduğunun altını çizdi. Erasmus ve eTwinning gibi projeleri önemsediğini belirten Savaşçı; "Bu projeler, öğrencilerimizin kendini ifade edebilmesi, girişimcilik ruhlarının desteklenmesi, aktif öğrenme süreçlerine dahil edilmesi açısından ayrı bir öneme haizdir. Biliyorsunuz aylardır tüm dünya salgın ile mücadele ediyor. Salgın döneminde uzaktan eğitim ve dijital platformların aktif bir şekilde kullanılması çok daha önemli hale geldi. Biliyorum ki eTwinning ve Erasmus gibi projelere dahil olan öğretmenlerimiz, teknolojiyi çok daha aktif, çok daha verimli kullanmaktadır. Buradaki öğretmenlerimizin salgın sürecinde online eğitim araçlarının kullanımı noktasında da diğer meslektaşlarına rehberlik ettiğini de görüyorum. Bu hassasiyet dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor çalışmalarınızda başlarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Savaşçı’nın konuşmasının ardından kalite etiketi almaya hak kazanan okul ve öğretmenler için belge takdim töreni düzenlendi. Savaşçı, okul idarecileri ve öğretmenlere Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi ve başarı belgelerini takdim etti.
Sivas’ta yürütülen projeler kapsamında 2019 yılı için 22 Ulusal Kalite Etiketi, 10 Avrupa Kalite Etiketi; 2020 yılı için ise 53 Ulusal Kalite Etiketi ve 23 Avrupa Kalite Etiketi alındı.

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