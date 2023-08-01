'Euphoria'nın Fezco'sundan kahreden haber! 25 yaşındaki Angus Cloud, evinde ölü bulundu

Zendaya, Sydney Sweeney ve Hunter Schafer gibi isimlerin başrolde olduğu Euphoria ekibinden kötü haber geldi. Sevilen dizi 'Euphoria'nın Fezco karakterini canlandıran Angus Cloud'un Amerika'daki evinde cansız bedenine ulaşıldı.

TMZ'nin haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

GEÇEN HAFTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır." denildi.

AİLESİNİN YANINA DÖNMÜŞTÜ

TMZ'ye yapılan açıklamada, babasının da yakın zamanda vefat ettiği ve ünlü oyuncunun kaybıyla mücadele içinde olduğu söylendi. Aktör kısa bir süre önce babasını toprağa verdiği İrlanda'dan dönmüştü ve kaynaklar babasının vefatından duyduğu üzüntüyle başa çıkmaya çalışmak için Oakland'da ailesinin yanında kaldığını belirtiyor.



Ailesi, Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı.



