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  4. Euro 2024 öncesi A Milli Takım'a kötü haber! Maça devam edememişti... Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı

Euro 2024 öncesi A Milli Takım'a kötü haber! Maça devam edememişti... Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı

05.06.2024 14:40
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Euro 2024 öncesi İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'tan kötü haber geldi. TFF, Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Euro 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Euro 2024 öncesi A Milli Takım'a kötü haber! Maça devam edememişti... Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Euro 2024 öncesi A Milli Takım'ı üzen sakatlık haberi geldi. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

AA-20240604-34779444-34779442-ITALYA_TURKIYE_A_MILLI_FUTBOL_TAKIMININ_SAVUNMA_OYUNCULARINDAN_OZAN_KABAK_HAZIRLIK_MACINDA_SAKATLANDI

EURO 2024 GENİŞ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ozan Kabak a milli takım euro 2024
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