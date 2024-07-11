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EURO 2024'te finale çıkan İngiltere'de Harry Kane rekora koştu! Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.07.2024 00:23
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İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda’yı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. İngiltere finalde İspanya ile karşılaşacak. Mücadelede takımının ilk golünü atan Harry Kane, Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

EURO 2024'te finale çıkan İngiltere'de Harry Kane rekora koştu! Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan İngiltere, adını finale yazdırdı. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 18’inci dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1’inci dakikada Ollie Watkins attı. Hollanda’nın tek golü ise 7’nci dakikada Xavi Simmons’tan geldi.

KANE TARİHE GEÇTİ

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Harry Kane, 7 golle İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncusu Alan Shearer'ı yakaladı.

BAYERN'E TRANSFER OLDU

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Sezon başında Tottenham'dan 95 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, aktif olarak dünyanın en iyi golcüleri arasında bulunuyor.

Euro 2024
EURO 2024'te finalin adı İngiltere-İspanya!EURO 2024'te finalin adı İngiltere-İspanya!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Harry Kane euro 2024
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