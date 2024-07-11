EURO 2024'te finale çıkan İngiltere'de Harry Kane rekora koştu! Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere karşılaştı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan İngiltere, adını finale yazdırdı. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 18’inci dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1’inci dakikada Ollie Watkins attı. Hollanda’nın tek golü ise 7’nci dakikada Xavi Simmons’tan geldi.

KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, 7 golle İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncusu Alan Shearer'ı yakaladı.

BAYERN'E TRANSFER OLDU

Sezon başında Tottenham'dan 95 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, aktif olarak dünyanın en iyi golcüleri arasında bulunuyor.

