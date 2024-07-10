EURO 2024'te finalin adı İngiltere-İspanya! 90. dakikada attıkları golle finale çıktılar...

EURO 2024'ün yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı. İspanya'nın finaldeki rakibinin belirleneceği mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti. İngiltere'nin son dakikada attığı gol finali belirledi.

MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİLER

Hollanda henüz 7. dakikada maçta 1-0 öne geçti. Xavi Simons kaleyi ceza sahası dışından denedi. Meşin yuvarlak kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu.

KANE PENALTIDAN ATTI

Hollanda'nın golüne İngiltere penaltı ile cevap verdi. İngiltere'de ceza sahası içinde Harry Kane yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kane, sert bir vuruş yaparak fileleri sarstı.

FİNALİN ATEŞİ 90. DAKİKADA YANDI

İngiltere'de Watkins 90. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve finale taşıdı.

FİNAL PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

EURO 2024'ün finali Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz'da oynanacak.

BİZİ ELEYİP GELDİLER

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.

İNGİLTERE SON DAKİKADA TUTUNDU

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

