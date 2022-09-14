EuroBasket 2022'de sakatlanan Shane Larkin ameliyat oldu

EuroBasket 2022'de elinden yaşadığı sakatlığın ardından turnuvayı tamamlayamayan Shane Larkin ameliyat edildi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada "Yıldız oyuncumuz Shane Larkin'in bugün gerçekleştirilen ameliyatı başarılı şekilde tamamlandı. Geçmiş olsun Shane!" ifadesi kullanıldı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE TURNUVAYI KAPAMIŞTI

Anadolu Efes'in EuroLeague'de kazandığı 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle Eurobasket 2022'de Son 16 turunda Türkiye-Fransa maçında forma giyememişti.

Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, Fransa maçı öncesi yaptığı açıklamada Larkin'in ameliyat edileceğini açıklamıştı. Ataman, Larkin ile ilgili "Ameliyat olması gerekiyor. Yapılan kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var. Özellikle ilk maçımız olan Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR'da da belirgin bir yırtık çıkınca artık operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisiyle konuştum. Bana, 'Koç ben çok oynamak istiyorum ama elim çok kötü, çok ağrım var. En önemlisi de topu tutamıyorum. Topu tutamadığım zaman da takıma fayda veremiyorum. Onun için ben bir an önce ameliyat olup, sahalara öyle dönmek istiyorum.' dedi." sözlerini söylemişti.

