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EuroCup Women son 16 ve çeyrek final maçları Kayseri’de oynanacak

23.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
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16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Romanya, İspanya ve Türkiye’de oynanacak olan EuroCup Women Round 16 ve Çeyrek Final merkezlerinin ev sahibi ve yerleri onaylandı.FIBA EuroCup Women Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ve çeyrek finallerde oynanacak olan 3 maça Kayseri ev sahipliği yapacak.16 Mart 2021 tarihinde Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve KSC Szekszard ve Saint-Amand Hainaut Basket arasındaki son 16 maçları Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak.

16-19 Mart 2021 tarihleri arasında Romanya, İspanya ve Türkiye’de oynanacak olan EuroCup Women Round 16 ve Çeyrek Final merkezlerinin ev sahibi ve yerleri onaylandı.
FIBA EuroCup Women Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ve çeyrek finallerde oynanacak olan 3 maça Kayseri ev sahipliği yapacak.
16 Mart 2021 tarihinde Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ve KSC Szekszard ve Saint-Amand Hainaut Basket arasındaki son 16 maçları Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak. Bu eşleşmelerin galiplerinin karşılaşacağı çeyrek final müsabakası da 18 Mart 2021 tarihinde yine Kayseri’de oynanacak. Son 16 turundaki diğer 4 karşılaşma ve 2 çeyrek finale Romanya ev sahipliği yapacak, kalan 2 maç ve bir çeyrek final de İspanya’da gerçekleştirilecek EuroCup Women 2020-21 sezonu, 9-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Final Four ile sona erecek.

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