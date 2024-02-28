Ev kirasının olduğu cüzdanını kaybetti, Meram Zabıtası sahibine teslim edip sevindirdi

Bir vatandaşın yolda bulup teslim ettiği paraları Meram zabıtasının elinden alan Ali Hayro’nun sevinci ekipleri duygulandırdı.

İçinde kimlikleri, kartları ve ev kirasının olduğu cüzdanını kaybeden Ali Hayro’nun cüzdanını bulan bir vatandaş, Muhacir Pazarı’nda bulunan Meram Belediyesi Zabıta Karakolu’na teslim etti. Cüzdan ve içindeki kimlik ile paralar, Meram Zabıta ekiplerinin çabaları sonucunda sahibi bulunarak teslim edildi. Ali Hayro’nun sevinci karakolda bulunan ekipleri duygulandırdı.

“PARAYI BULAN İÇİN BAĞIŞTA BULUNACAĞIM”

Evden çıkarken cüzdanının ve paraların yanında olduğunu belirten Ali Hayro, paraları nerede düşürdüğünü bilmediğini ancak sonradan fark ettiğini söyledi. Cüzdanını kaybettiğine dair başvuru yapmaya fırsatı olmadığı için bunu hemen sosyal medyasından paylaştığını söyleyen Ali Hayro, “Duyarlı iyi bir insan, cüzdanımı bulmuş, Meram Zabıtasına teslim etmiş. Onlar da içindeki kayıtlardan bana ulaştılar. Allah bulandan da zabıtalardan da razı olsun. Kimliğim, ehliyetim, ev kiram içindeydi. Çok mutlu oldum. Bulan vatandaşı tanımıyorum ama onun için bir bağışta bulunacağım” diye konuştu.

“KARDEŞİMİZ, CÜZDANINI VE PARASINI GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDU”

Duyarlı vatandaşın cüzdanı kendilerine teslim etmesiyle beraber hızlı bir şekilde paranın sahibini aramaya başladıklarını ifade eden Zabıta Memuru İsa Ferhat Soylu, öncelikle adres tespiti yaptıklarını ifade ederek, “Ancak, gittiğimiz adreste Ali Hayro’yu bulamadık. Sanayide işçi olarak çalıştığını öğrendik. Paraya acil ihtiyacı olur düşüncesi ile telefonunu bulup aradık, karakolumuza davet ettik. Cüzdanını, kimliğini ve paraları görünce çok sevindi. Biz karakolumuzda bu tür olaylara çok şahit oluyoruz. Bu tür kayıplarda hem vatandaşlarımızın daha fazla üzülmemeleri hem de paraya acil ihtiyaçları olabilir düşüncesi ile hızlı hareket ediyoruz. Onların mutluluğunu görmek de bizler için büyük sevinç kaynağı oluyor” dedi.

