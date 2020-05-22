YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Evde Bayram Konserleri kapsamında Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı

Evde Bayram Konserleri kapsamında Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 22:05 | Son Güncelleme

Evde Bayram Konserleri kapsamında Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı

İZMİR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında sanatçı Yusuf Güney, Efes Antik Kentinde sahne aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs arasında düzenlenen ve müziğin farklı türlerinden oluşturulan renkli konser programı gönüllere dokunuyor.

Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konser programına bu kez Efes Antik Kenti ev sahipliği yaptı.

Antik kentin içindeki ünlü yapı Celsus Kütüphanesi önünde kurulan sahnede orkestrasıyla sahne alan sanatçı Yusuf Güney, popüler parçaları seslendirdi. Konser, yaklaşık 1 saat sürdü.

Konserler dizisi kapsamında yarın Denizli'deki Hierapolis Antik Tiyatrosunda Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri, 24 Mayıs'ta Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler, 25 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.

Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu da bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te denetimler aralıksız devam ediyor

Emet’te denetimler aralıksız devam ediyor

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: ‘Gel dövüşelim’

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Emet Belediyesi’nden 5 bin aileye bayram ikramı

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Başkan Kalkan: "Özel okullar velilerle helalleşsin"

Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor

Gebze’de 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:29
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.