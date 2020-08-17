YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Evde kal, müziksiz kalma

Evde kal, müziksiz kalma

ANKARA HABERLERİ  | 17.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi’nin korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı online yaz konserleri devam ediyor.Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserler kapsamında bu kez Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde “Eskimeyen Arabesk Şarkılar” konseri düzenlendi.Ferdi Tayfur’dan Orhan Gencebay’a, Müslüm Gürses’ten Bülent Ersoy’a arabesk şarkıcıların hit olmuş eserleri Türk Halk Müziği sanatçısı İlkim Eylül İlk’in yorumuyla Mamak Belediyesi Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Mamak Belediyesi’nin korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı online yaz konserleri devam ediyor.
Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserler kapsamında bu kez Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde “Eskimeyen Arabesk Şarkılar” konseri düzenlendi.
Ferdi Tayfur’dan Orhan Gencebay’a, Müslüm Gürses’ten Bülent Ersoy’a arabesk şarkıcıların hit olmuş eserleri Türk Halk Müziği sanatçısı İlkim Eylül İlk’in yorumuyla Mamak Belediyesi Youtube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Kulaklarımızda aşina parçaları bambaşka bir yorumla eşsiz bir müzik ziyafetine çeviren konser, pandemi sürecinde vatandaşlara moral oldu. Mamak’ı birçok alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Osman Coşkun Eczanesi
Cankaya
Talip Eczanesi
Yenimahalle
Mervenin Eczanesi
Mamak
Güldeva Eczanesi
Mamak
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Sulak Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Üvey kızına tecavüz eden baba tutuklandı

Üvey kızına tecavüz eden baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.