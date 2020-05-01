YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Evde kalan Aliağalılar vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor

Evde kalan Aliağalılar vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 20:37 | Son Güncelleme

Korona virüs ile etkin mücadele için vatandaşlarına ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşlarına mayıs ayının kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7’nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16.

Korona virüs ile etkin mücadele için vatandaşlarına ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Aliağa Belediyesi, evinde kalan vatandaşlarına mayıs ayının kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığı’nın 7’nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar’ı hediye ediyor.
Salgınla mücadele kapsamında Aliağalıların evlerinde geçirdikleri zamanı kitap okuyarak değerlendirmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, bu ay ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar’ adlı eseri okuyucularına yeniden sunuyor.
Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar’ın, dolayısıyla da Aliağa’nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

Kitap, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların evlerine ulaştırılacak
Aliağa ve bölge tarihine ışık tutan esere sahip olmak isteyen vatandaşlar kitabı Hilal Masa’da ücretsiz alabilecekler. Ayrıca, yasağı gereği sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kitap severlerin ALO 153 Hilal Masa’dan talep etmeleri halinde kitap evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Vali Toraman, Pandemi Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Vali Toraman, Pandemi Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:10
Yatsı
21:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.