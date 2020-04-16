“Evde kalanlara” saç bakım önerileri

Uzun yıllar İzmir’de Saç Ekimi Koordinatörülüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, korona virüs salgınından korunmak amacıyla evinde kalanların saç bakımlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Saç Ekimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, korona virüs nedeniyle evlerinde kalanlara saç bakım önerilerinde bulundu. Bakımsız kalan ya da bakımı ihmal edilen saçların ilerleyen zamanda dökülmeye başlayabileceğini belirten Yasemin Gülgör, saç dökülmesinin başlıca sebepleri arasında ailede saç dökülmesi ve kellik problemi öyküsü, stres, vücutta oluşan mantar enfeksiyonları ve kalitesiz saç bakım ürünlerinin kullanılması gibi bir çok faktörün bulunduğunu söyledi. Bazı saç dökülmelerinin kansızlık, beslenme ve hormon bozuklukları ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaç kullanımlarından sonra da görülebildiğini belirten Gülgör, “Saç dökülmesi genelde 30’lu yaşlara doğru başlar ve genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür" dedi.

Evde kalırken saç bakımı

Evden dışarı çıkmıyoruz diye saç bakımı yapılmamasının yanlış olduğunu belirten Gülgör, evde kalırken de düzenli olarak saç dökülmesinin yapılması gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu: "Uzun saç, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirse de bu uzunluk saçın güçten düşmesine neden olur. Saçınızın uzunluğunu devam ettirmek, saç uçlarındaki kırıkları aldırmakta yatıyor. Dengeli beslenmek sağlıklı saçlara sahip olmada önemli bir faktördür. Yüksek folik asit içeren gıdalar tüketmek saçlarınız için yararlıdır. Örnek olarak mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, barbunya, brokoli verilebilir. Saçları lastik bantlar ile değil kumaş bantlar ile bağlamak saçlarda hasar oluşumunu azaltabilir. Islak saçlarınızı yüksek sıcaklık altında kurutmak saç tellerinize zarar verir. Saçlarınız kepeklenip dökülüyorsa saçlarınızı doğal saç kılından yapılmış bir fırça ile taramalısınız. Çoğu zaman kepek için fırçalamak yetmektedir. Soğuk su ile yıkandığında saçın parlaklığı artar. Saç derinize az temas ettirerek yıkayabilir ve pürüzsüz saçlara sahip olabilirsiniz. Yağlı ve az saçlı kişiler kurutma makinesi kullanmamalıdır. Doğal bakım için ılık bir bardak suya elma sirkesi ile bir çorba kaşığı şampuanı karıştırın ve saçınızı yıkayın. Sonra soğuk su ile durulamayı unutmayın."

