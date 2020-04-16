YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. “Evde kalanlara” saç bakım önerileri

“Evde kalanlara” saç bakım önerileri

İZMİR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Uzun yıllar İzmir’de Saç Ekimi Koordinatörülüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, korona virüs salgınından korunmak amacıyla evinde kalanların saç bakımlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.Saç Ekimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, korona virüs nedeniyle evlerinde kalanlara saç bakım önerilerinde bulundu.

“Evde kalanlara” saç bakım önerileri

Uzun yıllar İzmir’de Saç Ekimi Koordinatörülüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, korona virüs salgınından korunmak amacıyla evinde kalanların saç bakımlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.
Saç Ekimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, korona virüs nedeniyle evlerinde kalanlara saç bakım önerilerinde bulundu. Bakımsız kalan ya da bakımı ihmal edilen saçların ilerleyen zamanda dökülmeye başlayabileceğini belirten Yasemin Gülgör, saç dökülmesinin başlıca sebepleri arasında ailede saç dökülmesi ve kellik problemi öyküsü, stres, vücutta oluşan mantar enfeksiyonları ve kalitesiz saç bakım ürünlerinin kullanılması gibi bir çok faktörün bulunduğunu söyledi. Bazı saç dökülmelerinin kansızlık, beslenme ve hormon bozuklukları ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaç kullanımlarından sonra da görülebildiğini belirten Gülgör, “Saç dökülmesi genelde 30’lu yaşlara doğru başlar ve genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür" dedi.

Evde kalırken saç bakımı
Evden dışarı çıkmıyoruz diye saç bakımı yapılmamasının yanlış olduğunu belirten Gülgör, evde kalırken de düzenli olarak saç dökülmesinin yapılması gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu: "Uzun saç, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirse de bu uzunluk saçın güçten düşmesine neden olur. Saçınızın uzunluğunu devam ettirmek, saç uçlarındaki kırıkları aldırmakta yatıyor. Dengeli beslenmek sağlıklı saçlara sahip olmada önemli bir faktördür. Yüksek folik asit içeren gıdalar tüketmek saçlarınız için yararlıdır. Örnek olarak mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, barbunya, brokoli verilebilir. Saçları lastik bantlar ile değil kumaş bantlar ile bağlamak saçlarda hasar oluşumunu azaltabilir. Islak saçlarınızı yüksek sıcaklık altında kurutmak saç tellerinize zarar verir. Saçlarınız kepeklenip dökülüyorsa saçlarınızı doğal saç kılından yapılmış bir fırça ile taramalısınız. Çoğu zaman kepek için fırçalamak yetmektedir. Soğuk su ile yıkandığında saçın parlaklığı artar. Saç derinize az temas ettirerek yıkayabilir ve pürüzsüz saçlara sahip olabilirsiniz. Yağlı ve az saçlı kişiler kurutma makinesi kullanmamalıdır. Doğal bakım için ılık bir bardak suya elma sirkesi ile bir çorba kaşığı şampuanı karıştırın ve saçınızı yıkayın. Sonra soğuk su ile durulamayı unutmayın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

İzmir Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.