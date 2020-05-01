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Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

TOKAT HABERLERİ  | 01.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden’e doğum günü sürprizi yapıldı.Antalya’da ikamet eden Derya Yelden, seyahat yasağı nedeniyle Tokat’ın Turhal ilçesinde ikamet eden annesinin doğum günü kutlamaya gelemedi.

Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Tokat’ta, korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan 70 yaşındaki Nergis Yelden’e doğum günü sürprizi yapıldı.
Antalya’da ikamet eden Derya Yelden, seyahat yasağı nedeniyle Tokat’ın Turhal ilçesinde ikamet eden annesinin doğum günü kutlamaya gelemedi. Yelden, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler’e sosyal medya hesaplarından ulaşarak annesine doğum günü yapılmasını istedi. Başkan Bekler’in talimatı ile belediye zabıta ekipleri genç kadının isteğini gerçekleştirdi. Ray Mahallesinde ikamet eden yaşlı kadına zabıta ekipleri tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Pasta sürprizi ile karşılaşan yaşlı kadın yaşadığı sevinci dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Evden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:26
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Tokat Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Ergin Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
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