Everton, Huddersfield'tan Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.
İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı kaleci, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.
Yeni kaptan Ayew!
G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!
Valbuena'nın yeni takımını açıkladı!
'Büyük takımları çalıştırmak isterim'
Selçuk İnan kararı! Menajeri açıkladı...
Beşiktaş'tan flaş Ersun Yanal açıklaması!
Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!
Barcelona, Hollandalı genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
Milli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor!
Süper Lig ekibinde imza
Nihat Özdemir adaylığını açıkladı
Trabzonspor üçüncülük peşinde
FIFA'dan Dünya Kupası kararı
Onyekuru dünya devine gidiyor!
Almanya kadroyu açıkladı
Juventus'tan flaş transfer hamlesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum