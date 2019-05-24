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Everton, Huddersfield'tan Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Huddersfield Town ile sözleşmesi sona eren Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton, Huddersfield'tan Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Huddersfield Town'daki sözleşmesi bitecek Danimarkalı kaleci Jonas Lössl ile anlaşma sağladı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Jonas Lössl ile 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Danimarkalı kaleci, geçen sezon Premier Lig'de Huddersfield forması ile 31 maça çıkmıştı.

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everton Jonas Lössl

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