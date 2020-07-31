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Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon için forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u listesine aldı. Başkan Çebi'nin bizzat ilgilendiği transferde milli futbolcunun kiralanması gündemde.

Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından gözünü forvet transferine çevirdi ve listesindeki ilk isim eski yıldızı Cenk Tosun. Beşiktaş'a golcü futbolcu için Everton'dan müjde geldi.İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Everton'lı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

BAŞKAN NUR ÇEBİ BİZZAT DEVREDE

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği de öğrenildi.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

Crystal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk Tosun, 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor.

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