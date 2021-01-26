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  4. Evi yanan Nadiye teyzeye konteyner ev

Evi yanan Nadiye teyzeye konteyner ev

26.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Bürüncek Mevkiinde 2 hafta önce odun sobasından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Nadiye Soytürk’e (62) Kumluca Kaymakamlığı sahip çıktı.

Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Bürüncek Mevkiinde 2 hafta önce odun sobasından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Nadiye Soytürk’e (62) Kumluca Kaymakamlığı sahip çıktı. Nadiye teyze için konteyner ev yapıldı.
Kumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından içinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan konteynır ev vinç yardımıyla yanan gecekondunun yerine monte edildi. Mavikent Mahalle Muhtarı Âdem Karataç, “Mahallemizde ikamet eden Nadiye Soytürk’e ait gece kondu 2 hafta önce gece saat 03. 00 te yandı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Nadiye Soytürk evsiz kaldı. Kumluca Kaymakamımız sayın Uğur Kolsuz, konuya hemen müdahale etti. En kısa zamanda konteynır ev yaptırdı. Konteynır’ı hemen monte ettirdik. Nadiye Soytürk evsiz kalmaktan kurtulmuş oldu.” dedi.

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