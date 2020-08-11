YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu

Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Evi yanan sağlık emekçisi İbrahim Damar’ın evi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un talimatıyla belediye ekipleri tarafından yenilenerek Damar ve ailesine teslim edildi.

Evi yanan sağlık emekçisi İbrahim Damar’ın evi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un talimatıyla belediye ekipleri tarafından yenilenerek Damar ve ailesine teslim edildi. “Evimiz saray gibi oldu” diyen Damar, kendilerine destek veren Başkan Kurt ile diğer kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı’nda sosyal belediyecilik örneklerini sergilemeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği sosyal yardımlar ile Odunpazarlı hemşehrilerinin her zaman yanında olan Başkan Kurt, korona virüs salgını döneminde sağlık emekçilerine destek vermeyi sürdürüyor.
Korona virüs salgının başladığı günlerde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’nde görev yapan sağlık emekçisi İbrahim Damar’ın evi, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıkmıştı. Emek Mahallesi’nde bulunan ev, kısa sürede küle dönmüştü. Durumu öğrenen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerine talimat vererek, Damar ve ailesine yardım edilmesini sağlamıştı. Başkan Kurt’un talimatı ile harekete geçen ekipler; Haluk Levent’in öncülüğünde kurulan Ahbap Grubu, Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fevzi Kabul, Çift Kurt Kiremit ve KYK Yapı Kimyasalları’nın da destekleri ile tadilat çalışmalarını tamamladı. Yanan evin üst katını yıkarak yeniden inşa eden Odunpazarı Belediyesi ekipleri, zarar gören alt katı da tamir etti. Yenilenen ev, ekipler tarafından İbrahim Damar ve ailesine teslim etti.
“Dayanışma içinde hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”
Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, toplum sağlığı için her dönem özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin yanında olduklarını söyledi. Damar ve ailesinin evinin onarımına destek vererek güzel bir dayanışma örneği sergileyen kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eden Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi sosyal bir anlayışa sahip. Bu
olayda olduğu gibi, dostlarımızla beraber dayanışma içinde ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Umarım böyle kötü olaylar bir daha yaşanmaz. Çok geçmiş olsun. Sağlık emekçisi hemşehrim ve ailesinin evlerinde mutluluk ve sağlıkla yaşamasını diliyorum” dedi.
“Hepsinden Allah bin kat razı olsun”
Kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, diğer kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eden İbrahim Damar, “Evimiz saray gibi oldu. Hepsinden Allah bin kat razı olsun. Evin ikinci katı, çatı komple yanmıştı, ikinci kat komple yıkıldı. Sıfırdan duvar örüldü. Evin düzeni değişti. Odalar, mutfak değişti” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

24Erzincanspor Kızıltan ile prensipte anlaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:07
Yatsı
21:36

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Cengiz Eczanesi
Odunpazari
Rüya Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Toprak Eczanesi
Tepebasi
Üniversite Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.