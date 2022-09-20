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Evin çatısına saklanan uyuşturucu "Yatkın"dan kaçamadı

20.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evin çatısına saklanan uyuşturucu "Yatkın"dan kaçamadı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin çatısında 7 kilogram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Nakrotik Timleri ve Ortahisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde S.H'nin (32) evinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Jandarma narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı operasyonda, evin çatı katına asılı şekilde 7 kilogram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Trabzon uyuşturucu operasyonu

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