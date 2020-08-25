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Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken 1 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Operasyon, Evciler ilçesi Gökçek köyünde yapıldı.

Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken 1 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon, Evciler ilçesi Gökçek köyünde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, köyde bir şahsın evinin bahçesine kenevir ektiği bilgisini alan ekipler operasyon yaptı. Evciler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Ç isimli şahsın evine yapılan baskında 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantıları bulunan A.Ç ve E.K., isimli şahıslar tespit edilerek E.K.’nın Başmakçı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.
Olayın ardından 1 kişi gözaltın alınırken, 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı kaydedildi.

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