YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Evinin balkonundan 23 Nisan programı yaptı

Evinin balkonundan 23 Nisan programı yaptı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar, evinin balkonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile müzik programı yaptı.Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar (18) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile evinin balkonuna ses sistemi kurarak çocuklar için konser verdi.Oltu Karabekir Mahallesinde ikamet eden Mert Şakar, ‘Amacım çocuklar bayramlarını kutlayamadıkları için bende evimizin balkonundan müzik yaptım.

Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar, evinin balkonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile müzik programı yaptı.
Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Mert Şakar (18) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile evinin balkonuna ses sistemi kurarak çocuklar için konser verdi.
Oltu Karabekir Mahallesinde ikamet eden Mert Şakar, ‘Amacım çocuklar bayramlarını kutlayamadıkları için bende evimizin balkonundan müzik yaptım. Mahalledeki çocukları neşelendirmek istedim. Umarım başarılı olmuşumdur bu vesile ile bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:19
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

Sağlıklı gözlere sahip olmanın yolları

Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi

Tayini çıkan Zabıt Katibine Başarı Plaketi

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.