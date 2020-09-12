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Evinin penceresinden ateş etti, husumetlisinin eşini öldürdü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü.Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe köyünde meydana geldi.

Elazığ’da bir kişi, evinin penceresinden tüfekle ateş ederek husumetlisinin eşini öldürdü.
Olay, Maden İlçesine bağlı Yenibahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B., daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çiftine, kendi evinin camından av tüfeği ile ateş etti. Olayda Havva Bakırdal ağır yaralandı. Yaralı, sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakırdal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Şüpheli Şevket B’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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