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Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, transferde bombayı patlattı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor, transferde ikinci resmi imzayı attırdı. Daha önce Atiker Konyaspor’dan Fofana ile anlaşan Malatya temsilcisi, bugün de yine Atiker Konyaspor’dan Adis Jahovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde atılan imzalarla 32 yaşındaki golcü futbolcu Evkur Yeni Malatyasporlu oldu.

Başkan Gevrek, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gevrek, Makedon oyuncuyla daha önce anlaşmaya vardıklarını kaydederek, “Jahovic ligimizde tanınan bir oyuncu. İnşallah bize de fayda sağlayacaktır. Anlaşmanın tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Adis Jahovic

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