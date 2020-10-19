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Evlerinde yıkılma tehlikesi olan ailelere konteyner yardımı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Sarıcakaya ilçesine bağlı İğdir mahallesinde yoğun yağıştan dolayı göçük riski taşıyan evleri boşaltan ailelere Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteyner yardımı yapıldıEskişehir’in Sarıcakaya İlçesine bağlı İğdir mahallesinde 9 Ekim 2020 tarihinde aşırı yağıştan dolayı kaya düşmesi nedeniyle mahallede ikamet eden Mehmet Ali Turan ve Süleyman Turan’a ait evler can ve mal güvenliği açısından boşaltılmıştı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı İğdir mahallesinde yoğun yağıştan dolayı göçük riski taşıyan evleri boşaltan ailelere Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteyner yardımı yapıldı
Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesine bağlı İğdir mahallesinde 9 Ekim 2020 tarihinde aşırı yağıştan dolayı kaya düşmesi nedeniyle mahallede ikamet eden Mehmet Ali Turan ve Süleyman Turan’a ait evler can ve mal güvenliği açısından boşaltılmıştı. Evsiz kalan ailelerin imdadına kaymakamlık ve belediye tarafından yapılan girişimlerle Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetişti. Bir haftada getirilen iki adet konteyner İğdir mahallesinde ikamet eden ailelere teslim edildi.
Yardım sonrası Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve Kaymakam Muhammed Taha Canpolat mağdur aileyi ziyaret etti. Ziyaret sonrası sorunlarına çözüme kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, kaymakam ve belediye başkanına teşekkür etti.

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