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Evlerinden çıkamayan yaşlılara moral için zabıta aracından türkü çalındı

BİNGÖL HABERLERİ  | 03.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Evlerinden çıkamayan yaşlılara moral için zabıta aracından türkü çalındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için zabıta araçlarından türkü çalındı.

Karlıova Belediyesi zabıta ekipleri mahalleleri gezerek, evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için araçtan Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejlerin seslendirdiği türküleri çalıyor.

Müzik sesini duyarak pencerelere çıkanlar zabıta aracını selamlayarak memnuniyetlerini belirtiyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çeşitli uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Bingöl, bugün de evlerinden çıkamayanlar için yola çıktıklarını ve araçlardan onlara dengbej türküleri dinlettiklerini aktardı.

Bingöl, yaşlıların türkülere büyük ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Yaşlılarımızın sıkılmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vatandaşların bu çalışmadan memnuniyet duyduğunu anlatan Bingöl, bazı mahallelerde pencerelere çıkan vatandaşların türküleri daha uzun süre dinlemek için işaretlerle aracı durdurmalarını istediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Dengbej yaşlılar Zabıta

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