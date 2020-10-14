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Evliya Çelebi'nin övgüyle söz ettiği "Osmaneli ayvası"nda hasat başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 14.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin, Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarında yetiştirilen ayvada fiyat ve verim üreticiyi memnun etti - Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur: - "Bu yıl üreticimiz üründen memnun, şu an kilosu 2,5 liradan satışa sunuluyor. Geçen yıla göre daha iyi verim olduğunu söyleyebiliriz"

BİLECİK (AA) - ZEKİ CEYHAN - Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarında pek çok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva üreticileri hasat mesaisine başladı.

Evliya Çelebi'nin, seyahatnamesinde, "Birer buçuk okka gelir sulu ayvası olur ki yeryüzünde benzeri yoktur. Ayva tatlısı, ayva reçeli dahi dünyanın övgüsünü kazanmıştır." sözleriyle anlattığı ayva, elde edilen verim ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Sabah erken saatlerde bahçelerine gelen üreticiler, dalından özenle topladıkları ürünlerini kasalayarak ihraç ediyor. Kimi üreticiler de ürünlerini buzhanelerde beklemeye alıyor.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalite ve verimden dolayı üreticilerin bahçeye memnun girdiğini söyledi.

Bölgede hareketliliğin başladığını belirten Uğur, "Bu yıl üreticimiz üründen memnun, şu an kilosu 2,5 liradan satışa sunuluyor. Geçen yıla göre daha iyi verim olduğunu söyleyebiliriz. Hem verim hem de fiyat anlamında durum iyi." dedi.

Uğur, 1750 dönüm araziden yaklaşık 3 bin ton rekolte beklediklerini dile getirdi.

Ürünün yurt içi ve dışına satıldığını ifade eden Uğur, "Belediyemizin kurduğu tesiste ayva lokumu ve reçeli üretiliyor. Biz de oda olarak ayva sirkesi, ayva ekşisi ve ayva reçeli üretmek istiyoruz, hedefimiz bu." diye konuştu.

- "Fiyatlar geçen yıllara göre rekor seviyede"

Oda bünyesinde görevli ziraat mühendisi İsmail Bıldırcın da "Osmaneli ayvası"nın kalitesinin bozulmaması için üreticilerle beraber hareket ettiklerini söyledi.

Bıldırcın, "Ayvada şu an fiyatlar geçen yıllara göre rekor seviyede. Verim ve fiyatlar yüksek olduğu için çiftçiler bu durumdan gayet memnun." dedi.

Üreticilerden Niyazi Erdem, hava şartlarının olumlu seyretmesi ve birim fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ayva toplamanın zor bir iş olmadığını dile getiren Erdem, 15-20 kişiyle hasat edip işledikleri ürünü satışa sunduklarını bildirdi.

Necati Bozakulak da "Bu sene çok güzel, iyi durumda ürün. Ağaçtan arkadaşlarımız topluyor, traktörün yanına getiriyor, biz de burada kasalara yerleştiriyoruz. Buradan da kamyonlarla sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bedriye Eroğlu, kasalama işlemini yaptığını belirterek, "Bu yıl ayva daha güzel, bu yıl ürünümüz iyi." dedi.

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