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"Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" senaryo yarışması müracaatları başladı

19.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" senaryo yarışması müracaatları başladı

İSTANBUL (AA) - İnteraktif festival olma hedefiyle 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" kapsamında düzenlenen "Ulusal Senaryo Yarışması"na müracaatlar başladı.

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen festival, derneğin başkanı Filiz Dağ ile yazar Gülşah Elikbank'ın yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği yarışmaya başvurular, 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

"En İyi Senaryo"nun 10 bin liralık ödülün sahibi olacağı açıklanırken, diğer kategorilerde verilecek ödüller ise ileriki günlerde duyurulacak.

Festival ve yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "www. us3f.com" adresinden ulaşılabilir.

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