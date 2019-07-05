Evrensel bir kültürün yegane temsilcisi Halis Avşar

Sporun evrensel bir etkinlik olduğunu belirten Avşar, “Spor dünyada dili, dini ve ırkı farklı kesimlerde olan insanları birleştiren bir etkinliktir. Spor, dünya barışına katkı sağlıyor. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları bir sürü farklı dinde ve dilde insanı birleştiriyor. Sporun güzelliği de burada, evrensel kültürün bir parçası olmasında. Yaptığım spor sayesinde 54 ülke gezme ve farklı kültürler tanıyıp buralarda ülkemi temsil etme fırsatı yakaladım. Ben sporcu olsun veya olmasın herkesin güzel bir ahlâka sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Güzel ahlâk ve çok çalışmak, insanı hayatının her alanında hem iyi hem başarılı biri yapar” dedi.

Halis Avşar aynı zamanda Yeşilköy bölgesinde bir spor salonunun da sahibi. Üyeler Kick boks ve Muay thai Milli Takımlar antrenörü Prof. WK-1 W.P.K.L Dünya Şampiyonu Halis Avşar tarafından çalıştırılmaktadır. Üyeler alanında birçok başarıya imza atmış Halis Avşar ile kick boks, muay thai ve boks derslerine katılım sağlayarak, kendilerini geliştiriyorlar.



