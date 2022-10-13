EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2022 sınıfı belli oldu

İSTANBUL - (AA) - Ernst & Young (EY) Türkiye tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2022 dönemine katılmaya hak kazanan 10 girişimci belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye tarafından düzenlen küresel çapta 15'inci yılını kutlayan, Türkiye’de ise 6'ncı kez düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı kapsamında yer alacak 10 girişimci kadın, bağımsız jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Programın 2022 sınıfına dahil olarak EY’ın uluslararası kadın girişimciler ağına katılacak olan girişimci kadınlar, liderlik yeteneklerini ve küresel rekabet güçlerini artırmalarını sağlayacak eğitimler alacak. Programa katılmaya hak kazanan girişimciler EY’ın eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking alanlarındaki kapsamlı desteklerinden bedelsiz olarak yararlanacak.

EY Türkiye, bu program aracılığı ile işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı, girişimcilerin uzun vadeli başarıya olan yolculuklarında kilit rol üstlenen, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak veren yüksek nitelikli bir girişimcilik ağını da inşa ediyor.

Girişimci Kadın Liderler Programı’na bugüne dek Türkiye’den katılan girişimci kadınların sayısı 60 oldu.

- EY Girişimci Kadın Liderler Programı, girişimci kadınları liderlik yolunda destekliyor

Şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmek için ihtiyaç duydukları desteği sunacak olan program sayesinde katılımcılar liderlik yeteneklerini geliştirecek, alanlarında lider konuma gelecek ve cinsiyet eşitsizliği de dahil olmak üzere dünyanın karşı karşıya olduğu kritik sorunların çözümünde önemli roller üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, Kadınlar tarafından başlatılan girişimlerin gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için, kadınların girişimci ruhlarının cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Girişimciler dünyanın en önemli sorunlarının çözümüne destek olurken, küresel pazarlarda da kritik rol oynadığını aktaran Belviso, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, bu yıl Türkiye’de altıncı kez düzenlediğimiz EY Girişimci Kadın Liderler Programımız kapsamında, kadın girişimcilere liderlik becerilerini geliştirecekleri, yönetsel yetkinliklerini artıracakları eğitimler ile finansal ve hukuksal konularda danışmanlık ve iletişim ağlarını genişletme olanağı sunuyoruz. EY olarak, sahip olduğumuz kapsamlı global kaynaklarımıza, geniş ağlarımıza ve deneyimlerimize kesintisiz erişmelerine olanak sağlıyoruz.

Kadın girişimcilerin, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bu yıl da girişimcilerin şirketlerini büyütmelerine yardımcı olacağımız ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamalarını destekleyeceğimiz için çok mutluyuz. 2022 sınıfına seçilen tüm girişimci kadınları tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."

- Programın 2022 sınıfına seçilen girişimciler

Bağımsız jürinin değerlendirme süreci sonunda EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2022 sınıfına katılmaya hak kazanan kadın girişimciler şöyle sıralandı:

Arcadias Tech Kurucusu Gizem İris Yücel Yılmaz ,Bartka Kurucusu Sylwia Regulska Güney, Chiccy Kurucusu Aycan Dikiciler Ercengiz , Has Endüstri Genel Müdürü Betül Beste Turgut, Mako Media Kurucu Ortağı Irmak Atabek Ndungu , Özge Makine Genel Müdürü Özge Çetin, Rasim Makine Kurucu Ortağı Halide Rasim, Radeks Radyatör Kurucu Ortağı Burçak Korkut, Vestnes Norway Genel Müdürü Semra Ayçiçek,Zega Makine Kurucu Ortağı Gamze Yıldız.

