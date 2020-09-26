Eylül’de Mysia yolları bir başka güzel

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa’nın en uzun ve düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkuru olan Mysia Yolları’nda “Eylül’de Mysia Yolları” adıyla düzenlediği yürüyüş, katılımcılara doğada güzel bir gün yaşattı. Yürüyüşte, sonbaharın gelişine tanık olan doğaseverler, güzergâh üzerindeki Ayvaini Mağarası’nı da görme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında Bursa’ya kazandırdığı ve Türkiye’nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları’nda düzenlediği yürüyüşler her yaş grubundan ilgi görüyor. “Eylül’de Mysia Yolları” adıyla düzenlenen yürüyüşe de ilgi büyüktü. Korona virüs salgını sebebiyle katılımın sınırlı tutulduğu yürüyüş, maske, mesafe, temizlik kuralı çerçevesinde gerçekleşti.

Yürüyüş, Unçukuru Mahallesi girişindeki Seyirtepe’den başladı. Unçukuru’nda toplanan katılımcılara önce burada köy hakkında bilgi verildi ve ardından, rehber eşliğinde mesafeleri koruyarak yürüyüşe geçildi. Unçukuru başlangıçlı iki parkurdan biri olan ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan Ayva-Fadıllı parkurundaki yürüyüş, asfalt yolda başlayıp toprak yolda devam etti. Yürüyüşe katılanlar, parkur kapsamında yer alan Ayvaköy Mahallesi’ne doğru ilerledi. Uluabat Gölü ve adaların doyumsuz manzarası eşliğinde ilerleyen katılımcılar, Suçıkan Dere’den sonra Adaçalı Tepe’nin sağından ilerleyerek, 2,8 kilometre sonra Ayvaköy Mahallesi’ne ulaştı. Yürüyüşe katılanlar burada Türkiye’nin en uzun 6. mağarası olan Ayvaini Mağarası’nın altında alanda mola verdi.

Burada Bursa Mağara Araştırma Derneği üyeleri katılımcılara mağara ile ilgili bilgi verirken, mağaraya girmek isteyenlere de eşlik ettiler.

Ayvaini Mağarası ziyaretinin ardından parkurun ikinci bölümüne geçildi. Patika, ormanlık alanla çevrili derin bir vadi yatağından ilerleyen katılımcılar parkurun son bölümünde de 1,5 kilometre boyunca zeytin ve incir ağaçlarının çevrelediği toprak yoldan geçerek, Fadıllı Mahallesi meydanına ulaştı. Doğaseverler Fadıllı meydanından geçerek Fadıllı Piknik Alanı’nda, göl kıyısında yürüyüşü tamamladı.

Keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, güzergâh boyunca sonbaharın gelişine tanıklık etmenin keyfini yaşadı.

