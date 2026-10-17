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Eyüpspor’a FIFA’dan çifte darbe: Hem sonuncu hem transfersiz

FIFA, Süper Lig’de son sırada bulunan Eyüpspor’a 15 Ekim itibarıyla geçerli 3 dönem transfer yasağı verdi. Kulüp yeni oyuncu tescil edemeyecek.

Eyüpspor’a FIFA’dan çifte darbe: Hem sonuncu hem transfersiz
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’de zor zamanlar geçiren Eyüpspor’a bir darbe de FIFA’dan geldi. Ligde son sırada yer alan İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Eyüpspor’u resmi transfer tescil yasağı listesine ekledi.

FIFA’DAN EYÜPSPOR’A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor da yer aldı. Yasağın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.

YASAK NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu yaptırım kapsamında Eyüpspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Bu durum, sarı-eflatunlu kulübün kadrosuna katacağı oyuncuların resmi kaydını yaptıramaması anlamına geliyor. Yasağın kaldırılmaması halinde Eyüpspor ocak ayındaki ara transfer döneminde de yeni oyuncu tescil edemeyecek.

YASAĞIN ARKASINDA NE VAR?

FIFA’nın kararına ilişkin resmi bir gerekçe kamuoyuna yansımazken, bazı haberlerde yasağın sebeplerinden birinin Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö’nün kulüpten alacakları olduğu öne sürüldü. Midtsjö için ayrı bir ceza dosyası bulunduğu da iddia edildi. Eyüpspor yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama beklenirken gözler kulübün atacağı adımlara çevrildi.

LİGDE SON SIRADA, TRANSFER KAPISI KAPANDI

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Sezon içinde teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayıran İstanbul ekibi, sahadaki sonuçlarla çıkış yakalamaya çalışırken şimdi transfer yasağıyla da karşı karşıya kaldı. Kadro planlaması açısından önemli bir engel anlamına gelen karar, kulübün ligde kalma hedefini de zorlaştırabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor FIFA
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