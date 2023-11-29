SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eyüpspor'dan Arda Turan'a sürpriz! Maç sonunda tüm oyuncular toplandı

Eyüpspor'dan Arda Turan'a sürpriz! Maç sonunda tüm oyuncular toplandı

29.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 yenen Eyüpspor'da maçın ardından Başkan Murat Özkaya, Arda Turan'ı tribünlere götürüp alkışlattı.

Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı Bruno ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

ARDA TURAN'A TAKIMDAN MORAL

656368974e3fe11aec612adb

Banka müdürü tarafından milyonlarca doları alınan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi. Başkan Murat Özkaya, Turan'ı maç sonu tribünlere alkışlattı.

"HER ZAMAN, HER YERDE ONUN DESTEKÇİSİYİZ"

depophotos_17918788-1

Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan'ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı. Demirok, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi ders kitaplarına girdi! İşte sorulan soruIcardi ders kitaplarına girdi! İşte sorulan soru
''Devletten her anlamda izin aldık''''Devletten her anlamda izin aldık''
Icardi gol atarsa bu şarkı çalacak!Icardi gol atarsa bu şarkı çalacak!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan af fk maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.