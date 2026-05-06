Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya ve eski asbaşkan Fatih Kulaksız tahliye edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya'ya "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamaları yöneltilmişti.

16 Ocak 2026'da ise Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atanmıştı.

DHA'nın haberine göre, "Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi."

Futboldaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor eski Başkanı Murat Özkaya, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.