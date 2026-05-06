SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya ve eski asbaşkan Fatih Kulaksız tahliye edildi!

Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski Asbaşkan Fatih Kulaksız'ın tahliyesine karar verildi.

Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya ve eski asbaşkan Fatih Kulaksız tahliye edildi!
Burak Kavuncu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı. Özkaya'ya "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamaları yöneltilmişti.

16 Ocak 2026'da ise Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atanmıştı.

TAHLİYE KARARI GELDİ!

Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya ve eski asbaşkan Fatih Kulaksız tahliye edildi! 1

DHA'nın haberine göre, "Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi."

Futboldaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor eski Başkanı Murat Özkaya, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de seçim kazanı kaynadı! Aziz Yıldırım'a Hakan Safi'den rest...F.Bahçe'de seçim kazanı kaynadı! Aziz Yıldırım'a Hakan Safi'den rest...
Fenerbahçe'de 120.yıl planı: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman el ele...Fenerbahçe'de 120.yıl planı: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman el ele...
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fatih kulaksız Murat Özkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

O paylaşım sonrası rol arkadaşları yorum yağdırdı: "Şok içindeyiz"

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.