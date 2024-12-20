Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOLLER KARŞILIKLI

Maçın ilk yarısı Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

TARTIŞMALARA İMZA ATTI

Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun topta, kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Berke Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın, ilk olarak penaltı noktasını gösterdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla kararını değiştirerek ofsayt verdi. VAR incelemesini dinleyen Kargın, ofsayt kararını geçerli kıldı.

POZİSYON TEKRARI GÖSTERİLMEDİ

Bu karar, kısa sürede sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, yayıncı kuruluşun pozisyon tekrarını ve ofsayt çizgisini uzun süre ekranlara getirmemesi tartışmalara neden oldu.