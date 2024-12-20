Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun topta, kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Berke Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın, ilk olarak penaltı noktasını gösterdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla kararını değiştirerek ofsayt verdi. VAR incelemesini dinleyen Kargın, ofsayt kararını geçerli kıldı.
Bu karar, kısa sürede sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, yayıncı kuruluşun pozisyon tekrarını ve ofsayt çizgisini uzun süre ekranlara getirmemesi tartışmalara neden oldu.
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