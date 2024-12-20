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Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 21:40
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Eyüpspor kalecisi Berke Özer, ceza sahası içinde En-Nesyri'yi düşürdü. Maçın hakemi Emre Kargın, önce penaltı noktasını gösterdi ancak pozisyonu inceleyerek ofsayt gerekçesiyle kararı iptal etti. Bu pozisyon, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOLLER KARŞILIKLI

Maçın ilk yarısı Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

TARTIŞMALARA İMZA ATTI

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Çağlar Söyüncü'nün savunma arkasına gönderdiği uzun topta, kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri, Berke Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın, ilk olarak penaltı noktasını gösterdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla kararını değiştirerek ofsayt verdi. VAR incelemesini dinleyen Kargın, ofsayt kararını geçerli kıldı.

POZİSYON TEKRARI GÖSTERİLMEDİ

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Bu karar, kısa sürede sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, yayıncı kuruluşun pozisyon tekrarını ve ofsayt çizgisini uzun süre ekranlara getirmemesi tartışmalara neden oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Eyüpspor fenerbahçe tff Youssef En-Nesyri
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