Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti.



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