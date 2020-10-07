Eyüpsultan Belediyesi 2020 - 2021 kültür sanat sezonu başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde 2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan eğitim branşları ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım programı düzenledi.

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi Sanat Atölyeleri, Performans Gösterisi programında, sanat akademisinde 2019 - 2020 sezonunda eğitim alan kursiyerlerin hazırlamış olduğu resim çalışmaları sergilenirken, keman hocası Oktay Ünsal ve gitar hocası Merih Aşkın, öğrencileri ile birlikte katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

“Sanat akademilerinin sayısını arttıracağız”

Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaptığı konuşmada sanat akademi merkezlerinin sayısını arttırarak daha güzel işler ortaya koymak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Öncelikle yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı eğitim alan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bu yılın açılışını da gerçekleştirirken sene sonunda inşallah daha güzel eserlerle buluşacağımıza inanıyorum. İnşallah en kısa zamanda Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’ni daha farklı bir hale getireceğiz. Daha büyük akademi merkezlerinde daha güzel işler yapalım istiyoruz. Rami’ye ne yapsak yakışır. Burası Rami’nin güzel bir bölgesi. Herkesin birbirini sevdiği ve saydığı bir yer. Biz de burayı herkese örnek olarak gösteriyoruz. Kursiyer sayımızın artması için binalarımızı ve tesislerimizi buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemisiz, daha güzel yarınlarda ve daha güzel eserleri birbirimize sunduğumuz, farklı ortamlarda bir araya gelmek temennisi ile saygılarımı sunuyorum.”

Konuşma sonrası yapılan çalışmaları yakından inceleyip, eğitmen ve kursiyerlerle sohbet eden Başkan Deniz Köken, tuvalin karşısına geçerek resim çalışmalarına da katıldı.

“Yeni Normalde Sanat” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2020 - 2021 kültür sanat eğitimleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 6 kültür merkezinde, 30 farklı branşta verilecek.

Pandemi nedeniyle kontenjanların sınıflara göre ayarlandığı, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde verilecek olan eğitimler ise 10 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

2020 - 2021 Kültür Sanat Sezonu ise “Geleneksel Sanatların Ustaları Eyüpsultan’da Buluşuyor” sloganı ile 21 Ekim’de yapılacak olan açılış özel programı ile sanatseverlere kapılarını açacak.

