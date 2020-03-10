Eyüpsultan Belediyesi ISO 9001 ve ISO 10002 belgesi alıyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002 belgeleri almak için yaptığı başvurunun ardından Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) denetimleri başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinleri ile arasındaki ilişkiyi en üst seviyeye çıkararak daha hızlı, daha şeffaf hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırarak, sürekliliğini sağlamak amacıyla, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi almak için başvuruda bulunmuştu. Türk Standartları Enstitüsü, başvuruyu değerlendirerek Eyüpsultan Belediyesi’ne incelemelerde bulunmak üzere denetmenler görevlendirdi.

Denetim çalışmalarının öncesi denetmenlerle bir toplantı düzenlendi

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları Eda Çaçtaş, Ali Rıza Yavuz, Cevdet Yıldız ile İsmail Uysal ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda karşılıklı bilgilendirmeler yapıldı. Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş toplantıda bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Belediye Başkanımız Deniz Köken bu konuya çok önem veriyor, hassasiyetle yaklaşıyor. Yaklaşık 6 aydır bu konuya odaklandık. Neler yapabileceğimizi çözümlemeye çalıştık. Heyecanlıyız, sizlerin geri dönüşümlerini çok önemsiyoruz.” Sonrasında ise Eyüpsultan ilçesi, Eyüpsultan Belediyesi’nin çalışma prensipleri, personeli ve hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Denetmenler 4 gün süreyle Eyüpsultan Belediyesi birimlerinde denetimler gerçekleştirecek.

