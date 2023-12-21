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  4. Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı kadını tehdit eden sanık hakim karşısına çıktı

Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı kadını tehdit eden sanık hakim karşısına çıktı

21.12.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da, daha önce birlikte yaşadığı kadını evinde tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, aynı kişiye yönelik yeni bir dava kapsamında "ısrarlı takip", "tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçlarından 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ahmet Çelik ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Çelik, dini nikahlı eski eşi, müşteki Dilek Acu'ndan 2 yıl önce ayrıldıklarını söyledi.

Daha önce benzer suçlardan cezaevine girip çıktığını anlatan sanık, Acu'yu ayrıldıkları tarihten itibaren rahatsız etmediğini öne sürdü.

Sanık, hakkında müştekiye karşı uzaklaştırma kararı bulunduğunu, duruşmalardan vareste tutulmak istediğini belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sanık Çelik'in, müşteki Acu'ya karşı "hakkında uzaklaştırma tedbiri bulunan ve ayrılık kararı verilen eşe karşı ısrarlı takip", "hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen davanın yargılaması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Çelik, bu dava kapsamında 15 Haziran'da tutuklanmış, 5 Eylül'de ise tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Çelik'in (43) dini nikahlı eski eşi müşteki Dilek Acu'nun (42) yaşadığı eve izinsiz girerek tehdit ettiği ve evin girişinde bulunan kameralara zarar verdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Acu'nun, sanık Çelik'in 12 Mayıs'ta kendisinin evinin önüne gelip "Ben seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm, ben içeri girer çıkarım, bu evi seninle birlikte yakarım." şeklinde konuştuğunu ve kapının girişinde bulunan kameraları kırdığını söylediği aktarılıyor.

Müştekinin, sanığın bir gün sonra kendisi olmadığı sırada eve girip sigorta kablolarını kestiğini, şikayetini geri çekmesi için tehdit ettiğini anlattığı kaydedilen iddianamede, sanık Ahmet Çelik'in "ısrarlı takip", "tehdit", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihmal etme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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