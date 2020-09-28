Eyüpsultan’ın genç yetenekleri, Teknofest 2020’de finallere kaldı

Eyüpsultan Belediyesi Bilişim Akademi öğrencileri Gaziantep’te düzenlenen Teknofest 2020’de iki proje ile finale kaldı.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda, 11. Sınıf öğrencisi Mert Albay ve 10.Sınıf öğrencisi Teoman Sarıkuş Sosyal İnovasyon, 9.Sınıf öğrencisi Bilal Said Celebi ise Afet projesi ile finallere adlarını yazdırdı.

Engelli bireyler için konuşabilen akıllı eldiven tasarladılar

Mert Albay ve Teoman Sarıkuş engelli bireylerin iletişim kurmaları için akıllı elektronik kart ve elektronik devreler ile fiziksel bir Arduino projesi gerçekleştirip, konuşabilen akıllı bir eldiven tasarladılar. Bu akıllı eldivenin içerik yazılımına; engelli bireyin hangi temel ihtiyaçları var ise karşı tarafa anlatmak istediği bilgisi yüklenerek her bir parmak ve ya bilek hareketi sesli bir ifade biçimine dönüştürülüyor.

Akıllı Eldiven’e farklı dil seçenekleri eklediler

Akıllı eldivene mobil uygulama desteği ile farklı dil seçenekleri de eklediklerini belirten genç yetenekler, finale kalan projeleriyle ilgili şunları söylediler: “Farklı kategori seçeneklerini içeriğinde barındıran akıllı eldiven ile yapılacak her dinamik harekete birden fazla sesli yanıt verilmesi sağlandı. Elini havaya kaldırdığında WC’ye gitmek istiyorum. Elini sağa yatırdığında yemek yemek istiyorum, işaret parmağını kaldırdığında uyumak istiyorum gibi çeşitli hareketler sisteme tanımlanarak, yapılan parmak veya el hareketleri ile eldiven üzerine entegre edilmiş hoparlörden sesli cevap vermesini sağladık. El hareketlerini ve sinyallerini konuşamayan ve konuşma bozukluğu olan insanların iletişim kurmasına böylelikle yardımcı olmayı amaçladık ” dedi.